Si è chiusa con una grande successo l’edizione 2019 della festa della Madonna dei Martiri a Fonni. Quattro giornate molto intense tra fede, riti e tradizioni che hanno animato il centro della Barbagia.

Un momento molto solenne è stato sicuramente la processione che, per la prima cittadina Daniela Falconi, “Per bellezza, fede e compostezza non ha davvero eguali”.

I suoi complimenti sono andati alla famiglia Carta, priori di quest’anno, “Che anche nei momenti più difficili non ha mai fatto mancare la sua presenza e disponibilità con un sorriso sempre per tutti”.

Un ringraziamento è andato all’Associazione Culturale "Nostra Sennora de Sos Martires", la Leva ’82, “Che tutto l’anno si è impegnata per organizzare al meglio la festa di tutti i fonnesi".

“Menzione speciale – ha aggiunto la Falconi – al comitato perché ieri, in occasione della cena per il paese ha usato piatti e stoviglie biodegradabili consentendo così una raccolta differenziata migliore e abbattendo di molto quello che di solito, in queste occasioni, è tutto rifiuto indifferenziato”.

“Un segnale importante e decisivo – ha concluso – che speriamo venga colto anche da tutte le altre associazioni che animano e animeranno le nostre feste estive e campestri”.