Donne che parlano in sardo, editoria isolana, ma anche No al nuovo testo unico che il Consiglio regionale prepara sulla politica linguistica.

Sono i temi della quarta edizione della Festa de sa Limba Ufitziale che si terrà a Bonarcado sabato 23 e domenica 24 settembre. L'occasione è la Giornata Europea delle Lingue promossa dal Consiglio d'Europa degli stati membri, per l'anno 2017. Referente per l'organizzazione in Sardegna è il Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, associazione composta da studiosi e attivisti.

L'argomento più caldo è la nuova legge sul sardo: prevista anche l'approvazione di un documento che cercherà di ostacolare il cammino della proposta. Si parlerà anche di limba rosa: è vero, come dicono le indagini sociologiche che le donne parlano di meno il sardo? L'universo femminile accetterà la sfida? Oltre a questo, a Bonarcado si parlerà di poesia, di storia medioevale, di libri, di automazione elettronica con l'uso del sardo, di esperienze professionali, di traduzioni, di sport, di cinema.

Previste anche proiezioni, esibizioni musicali, mostra di prodotti e cibi locali.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con il comune di Bonarcado e alcune associazioni culturali. Inizio previsto alle ore 16:30 di sabato nella sala de S'Ortu Mannu in corso Italia con il saluto del sindaco Franco Pinna.