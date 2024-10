Sono in isolamento cinque degli undici giovani positivi che hanno partecipato ad una festa a Porto Rotondo, all’inizio di agosto.

Il gruppo di giovani romani, 25 in tutto, arrivavano dalla Spagna e, secondo l’Unità di crisi, sono stati tutti rintracciati e sottoposti a controlli: undici sono risultati positivi asintomatici, sei hanno fatto già rientro a casa, cinque restano in Sardegna in isolamento.

Intanto, a La Maddalena ci sono 450 persone, tra turisti e lavoratori di un resort, bloccate nell’Isola di Santo Stefano, a La Maddalena (SS), in quarantena, dopo che uno degli addetti stagionali ha contratto il Coronavirus. Possono spostarsi solo all’interno del residence e, riferisce oggi il quotidiano La Nuova Sardegna, sono tutti in attesa di fare il tampone per poter lasciare Santo Stefano. 

Il giovane lavoratore stagionale si trova ricoverato in ospedale, la sua positività ha fatto scattare le misure di profilassi.