Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu rivendica una ferrovia a scartamento ordinario che colleghi il capoluogo barbaricino e il suo territorio alla rete ferroviaria nazionale inviando una missiva alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri competenti in materia, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti, Gilberto Pichetto e Adolfo Urso.

La comunicazione arriva alla luce della recente approvazione da parte della Commissione Trasporti della Camera, dell'ordine del giorno per il trasferimento della linea Nuoro Macomer, attualmente di competenza regionale, alla Rete ferroviarie italiane (Rfi), passaggio propedeutico per la realizzazione della nuova tratta.

"La città di Nuoro risulta essere l'unico capoluogo di provincia in Italia a non essere ancora servito dalla Rete Ferroviaria nazionale - spiega Soddu -. Il solo tratto di strada ferrata presente è una linea regionale a scartamento ridotto che risale alla fine dell'Ottocento con tempi di percorrenza insostenibili per passeggeri e merci. Da decenni il territorio chiede una tratta che raccordi Nuoro con la rete ferroviaria nazionale esistente, al fine di ottimizzare i collegamenti interni e con i porti e gli aeroporti sardi. Un intervento che darebbe un'opportunità al centro Sardegna per invertire la curva economica e quella demografica".

Soddu chiede inoltre che venga preso in esame e incluso "il progetto, valutato assieme ad esperti e docenti dell'Università di Cagliari nel Piano Grandi Opere che la Commissione europea ha voluto riaprire nel capitolo finanziario di grandi reti di collegamenti" e si appella al Governo "affinché affronti la sfida del rilancio di un territorio che porterebbe ricchezza alle comunità". Nella lettera, che arriva dopo una battaglia di anni da parte del Comitato Trenitalia Nuorese, Soddu ringrazia "per l'interessamento il presidente della commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, che ha proposto l'ordine del giorno sul trasferimento della Nuoro-Macomer a Rfi, e con lui i deputati e senatori sardi che l'hanno sottoscritto".