Dalla Notte bianca al compleanno di Stintino, l'estate stintinese prosegue con un ricco calendario di eventi nella settimana di Ferragosto. Mercoledì 12, alle 19,30 in piazza Berlinguer, l'assessorato alla Cultura del Comune di Stintino in collaborazione con la libreria Mondadori presentano il nuovo libro di poesie di Adriana Mannias Barabino “Poetando, ovvero mare, monti, stagioni del tempo e della vita”.

Il 13 agosto appuntamento con la serata tutta dedicata alla gastronomia: sulla piazza dei 45 alle 19,30 ci sarà il maialetto allo spiedo. Quindi la tre giorni di “Eccellenze di Sardegna” il 14, 15 e 16 agosto. Il 14 agosto i fuochi d'artificio per ricordare la fondazione del paese avvenuta 130 anni fa mentre il 15 agosto, in piazza dei 45, arrivano Pino e gli Anticorpi.

Domenica una vera e propria festa, ricca di colori e suoni, è stata capace di coinvolgere stintinesi e turisti con le musiche e i balli folk della Sardegna, con le maschere tipiche del carnevale isolano. La “Notte bianca stintinese”, organizzata dall'assessorato al Turismo del Comune di Stintino, è tornata puntuale anche quest'anno e le vie del paese che si affaccia sul Golfo dell'Asinara si sono animate come d'incanto.

In tanti hanno seguito l'intera manifestazione che ha raggiunto il suo apice con la sfilata e i balli dei gruppi sardi in piazza Cala d'Oliva. Lungo le vie di Stintino hanno danzato i gruppi folk “Bella mia” di Busachi, l'Accademia tradizioni popolari di città di Tempio quindi il gruppo folk Murales di Orgosolo. Si sono inseguiti, con le loro scene di caccia, i figuranti dei gruppi Is cerbus di Sinnai e Surzu e son bardianos di Ula Tirso. A coordinare il corteo ci hanno pensato gli esperti organizzatori di Ittiricannedu.

La notte bianca è stata anche tanta musica e a intrattenere il pubblico sul lungomare Colombo, in piazza Segni e in piazza Berlinguer ci hanno pensato i ragazzi della “Stintino music school”, il gruppo musicale locale “Angedras”, dj Riccardo Armato e Pietro & c.