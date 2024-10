È stato un Ferragosto algherese nel pieno rispetto della tradizione e che si è svolto in piena serenità grazie alla organizzazione e alla presenza delle forze dell'ordine impegnate senza sosta.

Polizia locale, Compagnia Barracellare, in coordinamento con Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, hanno controllato a puntino il territorio, compresele aree più delicate, specialmente la pineta di Maria Pia, area di pregio ambientale, delicata, ma spesso a rischio di frequentazioni improprie.

Ed è proprio in quest’ultimo sito che si sono registrate le presenze più numerose di campeggiatori abusivi con relativo abbandono di rifiuti. Nella area verde di viale Primo Maggio e nel territorio costiero sono state oltre 150 le sanzioni elevate per diversi illeciti, dal divieto di sosta in aree boscate e pinetate, al campeggio abusivo, all'abbandono di rifiuti.

Inoltre sono state sequestrate una decina di tende da campeggio, effettuati interventi a tutela delle dune e del patrimonio boschivo. La protezione della pineta di Maria Pia da comportamenti incivili e da chi non ha rispetto per l'ambiente è tra le azioni in programma da parte dell'Amministrazione di Mario Conoci.

“Certamente da ripensare l'utilizzo e la fruizione di uno dei sistemi dunali più pregiati, della spiaggia e della pineta”, queste le parole del primo cittadino. L'obiettivo è quello di trovare forme di gestione più adeguate e in grado di garantire la sostenibilità ambientale e l'utilizzo da parte di tutti, cittadini, visitatori, imprese del settore.

Non si ferma neanche l'azione di prevenzione e repressione dei comportamenti dannosi per l'ambiente, l'attenzione resta alta anche in questi giorni, sia con la presenza sul campo a tutela dell'ambiente in particolare delle spiagge e delle pinete, che con le attività di controllo sull'igiene urbana coordinate dall'Assessore all'Ambiente Andrea Montis.