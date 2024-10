“Esattamente cinque anni fa, un assassino entrava armato al Tribunale di Milano ed uccideva il giudice Fernando Ciampi, l’avvocato Lorenzo Claris Appiani, e Giorgio Erba. Da allora, quella strage viene ricordata, ogni anno, con un evento sportivo e culturale, organizzato da magistrati ed avvocati. Insieme per non dimenticare. Per non dimenticare quelle vittime cadute nello svolgimento della loro professione, l’amministrazione della giustizia, e Insieme, perché non c’è Giustizia senza la leale e franca partecipazione di tutti gli attori del processo, magistrati e avvocati. E’ il tempo del coronavirus, e in questo momento di isolamento il ricordo è con un brano musicale, su una delle vittime. Le parole sono scritte insieme all’avvocato Mauro Sollai, la musica insieme a Piero Marras”.

E’ quanto scrive il dottor Daniele Caria, il noto magistrato cagliaritano della Procura, in un post pubblico sui social, accompagnato da questo video musicale per non dimenticare la figura del giudice 71enne, freddato con due colpi di pistola il 9 aprile del 2015, a Milano.

