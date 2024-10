Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutto il territorio della Provincia. Ieri sera i poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena, durante i quotidiani e mirati servizi di controllo del territorio hanno fermato per un controllo un autocarro guidato da un personaggio noto agli operatori per i precedenti di polizia.

Secondo quanto riportato dagli agenti della Polizia di Stato, l’uomo, Manuele Casula, 43enne cagliaritano, all’atto del controllo, ha consegnato spontaneamente agli poliziotti un involucro di plastica contenete circa 3 grammi di marijuana. Questo gesto ha insospettito i due militari, che hanno deciso di approfondire la situazione. Addosso al Casula, infatti, sono stati trovati altri tre involucri contenenti la stesa sostanza per un peso complessivo di 35 grammi.

Gli agenti hanno esteso la perquisizione anche presso l’abitazione dell’uomo e grazie all’ausilio dell’Unità Cinofila antidroga della Guardia di Finanza e soprattutto al fiuto di “Grey”, sono stati rinvenuti altri 55 grammi di erba. Casula è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.