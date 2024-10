Nella giornata di ieri è stato arrestato a Cagliari dalla polizia un giovane 22enne per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Nel tardo pomeriggio, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine hanno fermato per un controllo in via Crispi un 22enne di nazionalità ghanese. Il giovane avrebbe da subito mostrato un atteggiamento minaccioso nei confronti degli agenti, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e arrivando a spintonare uno dei tre poliziotti. Immediatamente bloccato dagli altri due operatori e sottoposto ad un primo controllo, il 22enne è stato messo in sicurezza all’interno dell’autovettura di servizio.

Anche all’interno degli uffici della Questura, il 22enne avrebbe persistito nei suoi atteggiamenti violenti e minacciosi nei confronti dei poliziotti, rendendo difficoltose le procedure di identificazione e di controllo. Il giovane, inoltre sarebbe stato scoperto in possesso di circa 3 grammi di marjuana, nascosti all’interno degli slip, per i quali è stato sanzionato.

Terminati, con non poca difficoltà gli accertamenti di rito, il giovane è stato tratto in arresto e denunciato in stato di libertà per il rifiuto a fornire indicazioni sulle proprie generalità. Trattenuto presso le camere di sicurezza, attenderà lì l’udienza direttissima prevista per questa mattina.