Nella mattina di ieri, durante i servizi antidroga nell’area di Piazza del Carmine, dove da tempo la Polizia di Stato di Cagliari si impegna per dare risposta ai cittadini e ai commercianti della zona e proprio grazie alle loro segnalazioni di attività di spaccio di stupefacenti e di commissione di reati predatori, i Falchi della Squadra Mobile hanno notato un ragazzo straniero che cedeva un piccolo oggetto ad un coetaneo che in cambio gli dava del denaro. Mentre gli Agenti cercavano di raggiungere, senza essere notati, il ragazzo, lo stesso occultava dietro un muretto un involucro per poi allontanarsi dalla Piazza.

Subito fermato dai poliziotti è stato identificato per Mustapha Atman 22enne, originario del Ciad, per poi recuperare quanto nascosto cioè 7 grammi di marijuana.

Ma all’improvviso, durante il controllo, il ragazzo con un’azione fulminea ha cercato di divincolarsi e ha colpito al braccio ed alla gamba un poliziotto nell’intento di guadagnarsi la fuga, ma il giovane è stato bloccato subito ed immobilizzato. I poliziotti hanno rinvenuto denaro in banconote di piccolo taglio ed un altro involucro contente della stessa sostanza di quella occultata. Mustapha è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale, che stamattina è stato convalidato in udienza direttissima.