I militari della stazione di Pirri, nel corso di un ordinario servizio perlustrativo, hanno dichiarato in arresto, in flagranza di reato, Matteo Cocco, 25enne, di Cagliari. Il giovane è stato fermato in via Canalis ed è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish e 165 euro in banconote di piccolo taglio, quale sicuro provento dell’attività illecita.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.