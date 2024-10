I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato per il reato di “tentato omicidio”, Francesco Cusinu, pregiudicato nuorese, classe 1988, appena giunto a Cagliari con un volo proveniente dalla Gran Bretagna.

Il pregiudicato era già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, ma non rispettoso a tale misura, si era recato con un passaporto falso in Scozia dove, colto in flagranza dalle autorità di quello Stato, veniva tratto in arresto e tradotto presso il carcere di quel paese.

L’arrestato quindi veniva arrestato e ammanettato in aeroporto appena sceso dalla scaletta aerea, per poi essere tradotto presso in carcere.