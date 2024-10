Era già noto alle forze dell'ordine, che lo hanno riconosciuto e immediatamente fermato. Un 55enne è stato intercettato dagli agenti della Squadra Volante mentre percorreva in auto la sp 130, a pochi km dal centro abitato di Iglesias.

Sottoposto a controllo, effettivamente è risultato essere in possesso di 33 involucri di cocaina, circa 6 grammi. Rinvenute anche 8 dosi di eroina per un peso di 2 grammi circa, pronte per essere vendute.

Nella successiva perquisizione domiciliare è stato trovato un bilancino di precisione funzionante ed ulteriori 12 grammi di hashish.

L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente. Nella mattinata odierna si terrà l’udienza di convalida per direttissima.