Nel corso del pomeriggio, subito dopo lo sbarco dei 781 migranti provenienti dalla Libia, gli agenti della squadra mobile della questura di Cagliari, con la collaborazione del Reparto Operativo Aereonavale della Guardia di Finanza, hanno fermato con l’accusa di favoreggiamento all’immigrazione clandestina Malih Said, 25enne nato in Marocco.

In particolare il giovane sarebbe il responsabile del trasporto di 130 migranti di varia nazionalità. I migranti facevano parte di uno dei sette soccorsi effettuati tra il giorno 29 agosto e il 1° settembre dalla nave Siem Pilot, attraccata oggi presso il porto di Cagliari.

Le testimonianze degli stessi migranti hanno consentito di individuare il fermato come colui che aveva organizzato il viaggio. Le dichiarazioni rilasciate dai testimoni questa volta hanno fornito maggiori particolari circa il ruolo ricoperto dal fermato.

E’ stato, infatti, indicato come colui che ha collaborato attivamente con gli appartenenti all’organizzazione libica per rifornire di carburante il natante sul quale sono stati fatti salire i migranti e per costringere gli stessi a salire sull’imbarcazione malgrado la capienza fosse ormai superata. Inoltre, Malih Said è stato individuato come colui che materialmente ha condotto il natante sino al momento della richiesta di soccorso.