Nella mattina di ieri una volante, nel transitare in Viale Elmas, avrebbe notato una figura maschile nascondersi dietro un'inferriata. Insospettiti i due poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo. Il giovane, identificato come Enrico Usula, 19enne di Villacidro, avrebbe mostrato sin da subito chiari segni di nervosismo nei confronti degli operatori, e quando questi hanno chiesto che cosa contenessero le tasche del giubbotto, il ragazzo avrebbe reagito in maniera violenta, spingendo un poliziotto per tentare la fuga.

La reazione dei due agenti è stata immediata, e il giovane è stato bloccato e messo in sicurezza dentro l’auto di servizio. Da un controllo sarebbe emerso che nella tasca esterna del giubbotto era custodita una confezione di tabacco contenente circa 6 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare avrebbe permesso di trovare nella camera da letto altri 235 grammi circa di marjuana, un bilancino di precisione, e la somma di 3.400 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Al termine dell’attività di rito, Usula è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stamattina l’udienza per direttissima.