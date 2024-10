Un normale posto di blocco sulla provinciale 24, un controllo ai documenti e i militari si sono trovati di fronte un giovane 37enne dall’atteggiamento nervoso e sospetto.

Così i Carabinieri di Sant’Andrea Frius, unitamente ai colleghi di Barrali, hanno esteso l’attenzione sull’abitacolo, scoprendo all’interno del posacenere 10 confezioni termosaldate di cocaina, per un totale di4 grammi, oltre a 970 euro in banconote, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il pregiudicato V.M., originario di San Basilio, è stato tratto in arresto ai domiciliari per la direttissima in Tribunale previsto per domattina.