I Carabinieri della Stazione di Orotelli hanno denunciato un 23enne di Fonni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane è stata fermato nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale e come riferito dai militari è stato trovato in possesso di un chilo di infiorescenze di marijuana. Lo stupefacente sequestrato dai Carabinieri era contenuto in una confezione di plastica trasparente.