Tre minorenni sono stati fermati dagli agenti del Corpo forestale perché sorpresi ad appiccare incendi in località Monti Mannu, nelle campagne di Serrenti. Si tratta di un 15enne e di due 17enni, tutti residenti a Serrenti.

Dal primo pomeriggio al numero di emergenza 1515 del Corpo Forestale sono arrivate telefonate che segnalavano roghi nella zona. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Forestale che hanno sorpreso i tre minorenni mentre appiccavano le fiamme in un campo di grano.

I ragazzini sono stati trovati in possesso di accendini. Su disposizione della Procura dei minori i tre sono stati riaffidati ai genitori in attesa delle decisioni della magistratura. Gli incendi che si sono susseguiti per tutto il pomeriggio hanno percorso circa 10 ettari fra campi di grano, sterpaglie, pascoli e rimboschimenti e hanno lambito la pineta del Deposito dell'Aeronautica Militare.

Soddisfazione per l'operazione portata a termine è stata espressa dall'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Donatella Spano, e dal comandante del Corpo forestale, Gavino Diana, per l'efficace azione non solo nella lotta attiva ma anche nella repressione dei reati.