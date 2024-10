Nel corso della serata di ieri, la Squadra mobile ha eseguito due fermi di indiziato di delitto nei confronti di Said Abdullah, 27enne della Somalia, e Kieta Souleyman, 26 anni della Guinea, accusati del reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

In particolare sarebbero i responsabili del trasporto di altri 210 migranti di varia nazionalità, tra i quali vi erano 18 donne e 4 bambini, che, partiti dalle coste libiche e imbarcati su due gommoni sono stati recuperati da una gasiera battente bandiera panamense e diretta in Spagna.

Dalle dichiarazioni rilasciate dai testimoni, per garantirsi un posto sulle imbarcazione in partenza per l’Europa, i migranti devono pagare 1.500 – 2.000 euro.

Una volta consegnato il denaro, vengono portati in un villaggio sulla costa libica e la mattina successiva imbarcati.

La nave che ha recuperato i migranti trasportava circa 10.000 tonnellate di gas propano, per tal motivo importante e delicato è stato il lavoro di tutte le autorità intervenute ieri nel porto canale di Cagliari all’atto dell’attracco.