Nell’ambito dei controlli volti a contrastare i traffici illeciti, nelle ultime settimane, i funzionari Adm di Sassari in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Alghero - Aeroporto “Riviera del Corallo”, in sinergia con i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero hanno effettuato alcuni sequestri di vegetali e di reperti biologici marini, rinvenuti nei bagagli dei passeggeri in arrivo o in partenza dallo scalo algherese.

Nella valigia di un viaggiatore proveniente dal Ghana sarebbero state rinvenute 8 talee arboree, sprovviste di certificato fitosanitario attestante l’origine e la specie, che sono state sottoposte a sequestro in via cautelare. Dai controlli scanner eseguiti presso lo scalo algherese, inoltre, è stata rilevata la presenza di reperti biologici marini occultati nel bagaglio di un cittadino americano, diretto a Pisa.

Invitato ad aprire il bagaglio, il passeggero avrebbe esibito ciottoli vari, del peso di 315 grammi, sottratti al mare e al litorale, in violazione della normativa ambientale che prevede una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, oltre al sequestro del materiale illecitamente prelevato.