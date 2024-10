Stamattina i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno eseguito una serie di controlli nel quartiere Sant'Elia, in particolare attorno ai palazzoni presso i quali notoriamente avvengono azioni di spaccio di stupefacenti.

È stata controllata un'autovettura sulla quale viaggiavano tre giovani: un 36enne di Iglesias, residente a Domusnovas, disoccupato con precedenti denunce a carico, un suo amico 21enne, incensurato, anch’egli di Domusnovas e infine un 24enne di Mogoro, panettiere, conosciuto alle forze dell’ordine.

Trovandosi fuori del loro Comune di residenza, in relazione a quelle che sono le previsioni per la zona arancione, è stata applicata a tutti la canonica sanzione pecuniaria da 400 euro.

I tre hanno anche spiegato ai militari, ma non si tratta di un’esimente, il motivo per cui si erano recati a Cagliari in quel quartiere: avevano assoluto bisogno di droga e contavano di poterla acquistare stamattina. Malgrado la sincerità dovranno tornare nelle rispettive sedi di residenza senza quanto desideravano, con tanto di sanzione.