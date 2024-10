Nel corso della serata di ieri la polizia ha effettuato una serie di mirati controlli, nel corso dei quali a Sassari, sono state fermate sei cittadine straniere, di origine nigeriana, dedite alla prostituzione.

Le donne, dalle prime verifiche, sono risultate prive del permesso di soggiorno, e per questo sono state condotte in Questura, dove in collaborazione conl’Ufficio Immigrazione verrà verificata la loro posizione sul territorio nazionale.

Sono in corso, inoltre, gli accertamenti volti a verificare se le sei nigeriane siano vittime di organizzazioni criminali dedite alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione.