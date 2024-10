Andranno avanti anche nella giornata di oggi, a partire dalle 20.00, le attività di sanificazione delle fermate Atp decisa dal Comune di Sassari insieme ad Ambiente Italia.

Gli interventi riguarderanno anche pensiline e paline. Sarà usato ipoclorito di sodio allo 0,1%. “Si tratta – spiegano da Palazzo Ducale – di un intervento puntuale e mirato, legato anche a quanto disposto dalla normativa vigente per il contrasto del Covid-19 che prevede la sanificazione della rete di trasporto pubblico”.

“Non esiste evidenza scientifica, al momento, della sua utilità nell'uso negli spazi aperti, per arrestare la pandemia – ha sottolineato nei giorni scorsi il Sindaco Nanni Campus-. L'Amministrazione comunale sta monitorando tutte le informazioni necessarie per procedere immediatamente qualora dovesse diventare utile sanificare alcuni luoghi all’aperto, come sta già facendo nelle aree di fermata degli automezzi pubblici urbani”.