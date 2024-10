Senza una apparente ragione ha aggredito e ferito al collo con un taglierino una donna sessantenne.

Denunciato per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere un 35enne. L'episodio è avvenuto nella notte a San Vito.

L'uomo avrebbe parlato prima con la donna e poi improvvisamente l'ha aggredita. La vittima ha subito chiamato il 112 ed i carabinieri della locale stazione in breve tempo hanno rintracciato il 35enne che non ha saputo fornire alcuna spiegazione per il gesto. Perquisendolo i militari hanno trovato il taglierino.

Intanto la ferita è stata medicata nel pronto soccorso dell'ospedale di Muravera.