La vicenda del fenicottero ucciso a fucilate e trovato morto nel cortile di una scuola elementare alla periferia di Oristano e di un altro ferito con arma da fuoco nelle campagne di Zeddiani, avrà un seguito giudiziario.

Il Wwf ha annunciato infatti la presentazione di una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica di Oristano.

"Il fenicottero rosa è una specie particolarmente protetta dalle leggi nazionali e regionali e quelli avvenuti tra Oristano e Zeddiani sono episodi preoccupanti", spiega il delegato Wwf per la Sardegna Carmelo Spada auspicando che i responsabili dei due gravi episodi di bracconaggio possano essere presto identificati e puniti.

"Chi procura per crudeltà la morte di un animale rischia da da quattro mesi a due anni di reclusione", ricorda l'ambientalista sottolineando come purtroppo il bracconaggio in Sardegna sia ancora un fenomeno molto diffuso nonostante l'impegno delle forze dell'ordine.

Per la cronaca, il fenicottero trovato ferito a Zeddiani si è ripreso rapidamente grazie alle cure dei veterinari della Clinica Due Mari di Oristano ed è già stato liberato nello stagno di S'Ena Arrubia.