Una scena abbastanza particolare quella vista ieri mattina da alcuni automobilisti in transito in viale Colombo, a Quartu Sant’Elena. Un fenicottero ha letteralmente bloccato il traffico, provocando una lunga fila di auto. Possibile che l’esemplare stesse attraversando per spostarsi da uno specchio acqueo all'altro e l’incontro inaspettato è stato immortalato, diventando in poco tempo virale sui social.