È uno spietato assassino che non ha mai mostrato segno di pentimento”. Sono queste alcune delle motivazioni depositate dal giudice dell'udienza preliminare Claudio Cozzella che ha condannato all'ergastolo l'ex agente penitenziario Ettore Sini, 49 anni, accusato di aver assassinato Romina Meloni. L’omicidio risale al 31 marzo 2019, in una palazzina via Napoli a Nuoro. In quel frangente era rimasto gravemente ferito anche il compagno della donna, Gabriele Fois.

Il giudice nelle motivazioni della sentenza sostiene che Sini non si è mai costituito e non aveva intenzione di farlo e che ha avuto oltre un’ora per sbollire la propria rabbia, riattivare le proprie funzioni cerebrali e capire che il sangue e la violenza non poteva essere la soluzione al suo dramma.