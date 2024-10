La procura generale di Torino ha chiesto la conferma dell'ergastolo per Gabriel Falloni, il 37enne di Sorso, reo confesso e condannato al carcere a vita il 25 maggio scorso in primo grado per l'omicidio di Elena Raluca Serban.

La donna di origine romena, allora 32enne, era stata uccisa il 17 aprile 2021, nell'appartamento di Aosta che aveva preso in affitto da un mese. La sentenza della Corte d'assise d'appello è attesa nelle prossime ore. I giudici dovranno decidere se pronunciarsi sulla richiesta di ergastolo o prima disporre una nuova perizia psichiatrica, come chiesto dalla difesa di Falloni (avvocati Marco Palmieri e Davide Meloni) che ha proposto l'appello. Hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado anche gli avvocati di parte civile (Maurizio Campo e Corinne Margueret), che rappresentano la madre e la sorella della vittima, entrambe di Lucca.