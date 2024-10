Si terrà martedì 11 dicembre alle 10.00, nella sede del quotidiano “La Nuova Sardegna” a Sassari, la cerimonia di premiazione della seconda edizione di “Féminas”, promosso da Coldiretti Sardegna grazie al movimento Donne Impresa.

«È un premio che va oltre il perimetro dell’agricoltura riservato alle donne sarde –ha dichiarato la responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa Elisabetta Secci – perché vuole essere un momento ed uno spazio in cui si riflette sull’evolversi e sul protagonismo delle donne nel mondo del lavoro, premiando persone semplici, che lavorano quotidianamente nel proprio campo a fari spenti ma portando tanto sia in termini di risultati che di immagine per la società e la Sardegna».

A vincere la prima edizione sono state premiate le categorie impresa, sport, comunicazione, scienza, impresa e agricoltura: Pasqua Salis, pioniere e simbolo con l’hotel Su Gologone del turismo delle zone interne; Chiara Obino record del mondo in apnea; Francesca Columbu, direttrice del giornale online Donna Sarda; Lucia Gemma Delogu, la ricercatrice che ha scoperto il killer dei tumori; Marianna Virdis dell’azienda agricola Sa Laurera che custodisce i grani antichi.

«L’agricoltura oggi si sta rinnovando e sta allargando il suo ambito di competenza, è multifunzionale – ha rimarcato la Secci–, si occupa di sociale, cosmetica, turismo, didattica. Le aziende sono sempre più attente alla sostenibilità sia nei metodi di produzione che di trasformazione e sia nelle nuove attività. Protagonisti di questo sono soprattutto le donne insieme ai giovani. Con Féminas allarghiamo il nostro orizzonte e apriamo la discussione a tutti i campi per un confronto di crescita reciproca».

In programma anche un momento di riflessione con la partecipazione della coordinatrice nazionale di Coldiretti Donne Impresa Silvia Bosco, del direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese, de direttore de La Nuova Sardegna Antonio Di Rosa, del presidente e direttore di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e Luca Saba. Gli interventi daranno moderati dal giornalista Pasquale Porcu.