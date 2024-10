Fedez e Chiara Ferragni sono in vacanza in Costa Smeralda, dove stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza fra Porto Cervo e l'arcipelago de La Maddalena.

La coppia del momento è celebre per raccontare la propria quotidianità nelle Instagram stories e proprio in questo spazio, Fedez, pochi minuti fa, ha annunciato che domani, 27 luglio, sarà protagonista di una serata a sorpresa in una località della Sardegna.

"Amici della Sardegna volevo dirvi che domani sera abbiamo organizzato una serata a sorpresa, dove metto un po' di dischi e facciamo un po' di festa".

La località dell'evento sarà svelata questa sera, e adesso i fans impazziscono di curiosità.