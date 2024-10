Dopo le pubblicazioni di matrimonio lo scorso 18 luglio a Rozzano, Fedez e Chiara Ferragni sono arrivati in Sardegna questo pomeriggio. La coppia trascorrerà insieme al piccolo Leone qualche giorno di vacanza in Costa Smeralda in attesa delle nozze previste per il prossimo 1° settembre.

I due hanno raccontato il loro viaggio in aereo da Milano nelle Instagram stories suscitando la curiosità dei tanti utenti sardi che seguono la coppia sul social network di maggior tendenza del momento.

Fedez e Chiara Ferragni, secondo alcune indiscrezioni, alloggeranno per qualche giorno in una villa esclusiva sulle colline di Porto Cervo, prima di ripartire per Ibiza e infine la Sicilia, dove si sposeranno il 1° settembre.