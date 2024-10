Esce “Paranoia Airlines”, il nuovo progetto discografico firmato da Fedez, distribuito da Sony Music, l’album che contiene 16 brani inediti, in cui sono presenti collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, che mostrano la poliedricità del rapper milanese e la sua capacità di padroneggiare differenti generi musicali: dal rap di Trippie Redd ed Emis Killa, alla dance pop di Zara Larsson, al cantautorato di LP, alla trap di Tedua e la Dark Polo Gang fino al pop di Annalisa.

Fedez ha deciso di regalare un’ulteriore sorpresa per i fan, la prima The Ferragnez Collection. Disegnata a quattro mani da Federico e Chiara Ferragni e realizzata con il supporto di Diesel, la collezione è composta da una felpa nera, una tshirt grigia e una nera, un berretto da baseball nero, una cuffia di lana nera, calzini neri e una tazza, tutte brandizzate “Paranoia Airlines”. Per ogni copia di “Paranoia Airlines” acquistato durante gli instore, verrà regalato un articolo della capsule collection. I capi verranno consegnati fino a esaurimento.

Per l’occasione del tour nei Mondadori Store, il cantante sarà presente al firmacopie della Corte del Sole a Sestu, giovedì 14 febbraio 2019, alle 17.