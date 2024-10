Si alzano sempre di più i toni della polemica che vede contrapposti Salmo e Fedez, dopo che questi ha attaccato il collega sardo per il concerto organizzato a Olbia il 13 agosto.

“Tre giorni prima del live - aveva spiegato ieri sera Salmo in una lunga serie di Instagram stories - ho fatto piazzare un piccolo palco sotto la ruota panoramica e i primi due giorni dovevano esibirsi vari artisti locali e il terzo giorno toccava a me. Il tutto è stato organizzato ovviamente sotto falso nome, infatti nella locandina c’era scritto DJ Triplo non Salmo. Il Comune non aveva la minima idea di chi fosse DJ Triplo e non sapeva di trovarsi davanti 3-4000 mila persone".

"Quali sarebbero le regole che ho infranto? - prosegue l'artista olbiese - Le regole per i concerti sono patetiche perché dentro il concerto ti devi regolare in una certa maniera poi esci fuori dal recinto e fai il cazzo che ti pare. Io non ci sto". E rivolgendosi a Fedez: “Mi stai sul cazzo, non te l’ho mai nascosto. Però penso tu sia un ottimo politico ed è quello che devi fare. Per questo ti ho chiesto un consiglio su una raccolta fondi da organizzare in Sardegna, ma non volevo avere niente a che fare con te. A me sembri proprio un politico, non sei un artista. Buone vacanze e fai come se fossi a casa mia”.

Oggi, puntuale, la risposta del seguitissimo collega milanese. "Non mi ha stupito che tu non abbia rispettato le regole, mi ha stupito che tu non abbia rispettato le persone - scrive Fedez -. Tutto è politica quando coinvolge la vita e il lavoro dei cittadini, quindi mi dispiace dirtelo caro Salmo, ma quello che hai fatto è politica e per di più della peggior specie".

"Se dopo che hai compiuto 18 anni, ti senti ancora in dovere di fare le cagate perché le fanno anche gli altri è molto grave. Visto che ti chiedi se stai parlando con un artista o con un politico ti rispondo: stai discutendo con un adulto".

E ancora: "Contribuire ad alzare il livello di rischio sanitario di una regione sostenendo pure di farlo per aiutarla non fa di te un artista, ma un narcisista e anche del tipo più pericoloso, perché evidenzia che in te manca l'empatia e la maturità necessaria per proteggere la collettività. Prenditi le tue responsabilità, sei adulto e vaccinato (spero)".

"Bene, ora che ci hai spiegato come hai preso per il culo la tua città e la tua isola, ti va di dirci cosa farai per sostenerla? Ho cercato di spiegarti che donare 10mila ulivi può essere inutile in questo momento. E' un'idea che ho avuto anche io in precedenza, ma confrontandomi con Treedom - che pianta ogni giorno alberi in tutto il mondo - ho scoperto che purtroppo ci vorranno cinque anni prima che si possa piantare nelle terre bruciate della Sardegna. Ma tu, ovviamente, non mi hai ascoltato perché ti sto sul cazzo".

"Se non sei disposto a mettere da parte le tue antipatie personali per il bene del Paese, di cui ascolta la tua musica e viene ai tuoi concerti e di chi lavora perché tu possa esibirti dal vivo, non sei un artista sei uno stronzo".