Commozione cerebrale e frattura al gomito. E’ quanto emerge dal bollettino medico del Brotzu sulle condizioni del 18enne, originario di Siurgus Donigala, Federico Piras, caduto ieri sera a Villamar mentre era a bordo di un trattore, in via Cagliari, sul mezzo agricolo guidato da un amico, Roberto Saba, di 25 anni.

L’episodio è avvenuto, come detto, nella tarda serata di ieri, quando in pieno centro abitato, il giovanissimo (forse ha perso l’equilibrio), è volato giù rovinosamente sull’asfalto, battendo la testa e ferendosi ad un braccio.

Subito soccorso dal 118 e dall’elisoccorso, Federico è stato accompagnato d’urgenza al nosocomio Brotzu di Cagliari: è attualmente in prognosi riservata ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto i Carabinieri della Radiomobile di Sanluri, assieme ai colleghi della stazione locale di Lunamatrona (intervenuti per competenza territoriale), hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda: potrebbe infatti finire nei guai il conducente del mezzo agricolo per lesioni stradali.