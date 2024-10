"Le donne sarde non possono essere troppo bionde", osserva Federico Fashion Style dopo aver eseguito delle sfumature marron glacé sulla chioma di una cliente a Cagliari nella terza tappa del suo tour in Sardegna.

Il parrucchiere dei vip, che sta raccontando nelle Instagram stories la sua esperienza nell'Isola, ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e rispondere alle critiche di chi ritiene scorretta la sua iniziativa.

"Non ho fatto nulla di male - spiega Federico -. Mi sono iscritto a "Sardegna Sicura" e ho fatto il tampone. Non sto rubando il lavoro a nessuno, le donne che stanno venendo a visitarmi lo avrebbero fatto comunque nel mio salone di Roma non appena le norme Covid lo avessero permesso. Chiunque poteva avere la mia idea di affittare una poltrona o chiedere di essere ospitato nel salone di qualche collega. Potevate farlo anche voi che rosicate, ma forse non avreste avuto lo stesso numero di appuntamenti che ho io". Dopo Iglesias, Quartucciu e Cagliari, da oggi e nei prossimi giorni il coiffeur sarà a Oristano, Alghero, Sassari e Olbia.