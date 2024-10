Federico D’Elia, classe ’92, nasce a Ozieri in provincia di Sassari. Sin da piccolo la sua passione per la musica lo spinge a suonare diversi brani ad orecchio con la pianola. Dal 2005 al 2006 comincia lo studio del pianoforte e solfeggio presso l’accademia “Per Elisa”, cominciando ad esibirsi sul palco. Al contempo prende lezioni anche di canto presso una scuola di canto di Ozieri e negli ultimi anni studia anche chitarra moderna.

Nel 2017 è semifinalista ad Area Sanremo e nel 2018 partecipa con l’inedito “Amore sposami”, arrivando nuovamente alle semifinali nazionali di Area Sanremo; artista eclettico, realizza un corto sul tema “l’alcool alla guida”. Nel gennaio 2018 inizia a lavorare al suo primo album “Ribelle”, frutto del lavoro di un anno e mezzo, composto da 9 track con generi che spaziano dal pop al blues fino al Jazz e al Country.

L'album nasce da una precisa idea di raccontare se stesso, le sue caratteristiche musicali, nasce come uno sfogo personale. Prendendo in esame tutto quello che l'artista ha sentito dire dagli amici e genitori. Gli arrangiamenti e i testi sono composti dal Artista stesso tranne che in 2 canzoni (Amore sposami e Occhi Sudamericani). Prodotto all’Eyesstudio di Sassari da Matteo Sechi che, oltre ad aver avuto una pazienza infinita, ha anche collaborato nell’ultima traccia. Originariamente doveva essere un disco di 10 brani e con più collaborazioni, ma le tempistiche da questo punto di vista non hanno giocato molto a favore. Si tratta di un disco prevalentemente autobiografico, con temi che spaziano dal sociale al personale.

