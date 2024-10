In Sardegna

Un fendente alla gola, poi almeno altri nove, lei stramazza al suolo e cade sulle scale in una pozza di sangue. I vicini sentono le urla di un litigio furibondo, l'ennesimo dopo la separazione che lui non accettava, e trovano la donna a terra in un lago di sangue. Nel frattempo le tre bambine piangono e urlano disperate chiuse in una stanza.