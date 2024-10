Un corteo di fedeli si snoderà per le vie del centro abitato per chiedere l’intercessione della Madonna e dei Santi per tenere lontano il Coronavirus da Laconi. L’iniziativa è stata promossa dal parroco padre Ivano Liguori, 41 anni.

La processione attraverserà le vie del paese l’11 marzo subito dopo la messa delle 17. In un periodo di forte crisi e paure anche la fede può fare da supporto e aiutare a superare questo momento particolare per tutta la nazione e non solo.