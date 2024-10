Da qualche giorno Pozzomaggiore ha un nuovo murale. Da qualche giorno, infatti, sulla facciata della famiglia Carboni-Pinna si è conclusa la realizzazione di un nuovo disegno da parte dell’artista locale Gianni Ruggiu.

Un quadro-murale molto caratteristico e suggestivo, con sullo sfondo il paese del Meilogu, con uno dei suoi simboli, il Santuario di San Costantino e la sua ardia tradizionale ardia, foto vincitrice del “Santu Antine Pozzomaggiore Contest” 2018, scattata dal fotografo locale William Cherchi.

Non poteva mancare la futura beata Edvige Carboni. Altro scatto di Cherchi è anche la donna in costume che guarda in direzione della Chiesa

La scritta riportata in basso a destra rappresenta il Paese negli nostri immaginari collettivi. Come ha annunciato il Sindaco Mariano Soro, a breve ci sarà l’inaugurazione del disegno e la realizzazione di un ulteriore murale.