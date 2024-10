Nei territori in cui è stata riscontrata la presenza del virus della West Nile Disease, in accordo con le disposizioni del Piano nazionale arbovirosi 2020-2025, la Provincia di Oristano ha programmato dei trattamenti contro le zanzare. I prossimi interventi interessano i centri abitati e le immediate periferie dei Comuni di Riola Sardo, Baratili San Pietro e Nurachi tra venerdì 23 e sabato 24.

"Durante il trattamento devono essere adottate le seguenti precauzioni: tenere chiuse porte e finestre, non circolare durante l'erogazione dell'insetticida, mettere al riparo eventuali piccoli animali domestici e oggetti utilizzabili da bambini e adulti, non consumare frutta e ortaggi, eventualmente contaminati, per almeno 6 giorni - spiega l'ente - Da tener conto che la Provincia svolge la propria attività di prevenzione nelle aree pubbliche ma spesso i focolai presenti in ambito privato hanno un forte ruolo sulle infestazioni".

Nuovo caso di Febbre del Nilo nell'Oristanese – Nei giorni scorsi, una donna che si trova ricoverata in Medicina al all'ospedale San Martino per alcuni sintomi di natura neurologica. Si tratta del quinto caso di West Nile Virus in Sardegna dopo i quattro già confermati dal monitoraggio dell'Iss lo scorso 15 settembre.