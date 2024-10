Un nuovo caso di febbre del Nilo in provincia di Oristano. E' il terzo quest'anno: in ospedale questa volta è finita un'aziana donna di Tiria, borgata tra Oristano e Palmas.

Lo riferisce La Nuova Sardegna, precisando che la donna ha manifestato i sintomi tipici della malatti e dopo una serie di accertamenti è stata ricoverata al San Martino.

Le sue condizioni sono serie, ma il fatto che non sia stata trasferità in strutture più attrezzate per questo tipo di malati fa pensare che la situazione sia sotto controllo. Il sindaco Andrea Lutzu, dietro sollecitazione dell'Azienda socio sanitaria, ha emesso ieri un'ordinanza che detta una serie di regole che puntano a limitare il proliferare delle zanzare.

E' il terzo caso di febbre del nilo in provincia quest'anno: in precedenza era stata contagiata una donna di 50 anni di Zeddiani poi una novantenne a Solarussa.