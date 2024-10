In piazza, non a caso è stata scelta piazza Del Carmine, a Cagliari, meta quotidiana di spacciatori di droga, per dire No all’ennesima follia – come ha commentato Fratelli D’Italia, con un piccolo e significativo flash mob svoltosi nel rispetto dei limiti previsti dal distanziamento sociale ai tempi del Covid: “Abbiamo deciso di manifestare contro l’ennesima follia di questo governo e della maggioranza che lo sostiene – sostiene nel suo profilo Fb, Marco Porcu, in veste di Coordinatore Provinciale di Cagliari del partito di Giorgia Meloni - l’esecutivo, infatti, invece che impegnare il dibattito parlamentare con una seria discussione sulle misure, in larga parte irrazionali e comunque fortemente limitative delle libertà, che intende imporre agli italiani per il prossimo Natale, decide che la priorità per il paese è la modifica dei “Decreti Sicurezza”, con misure tutt’altro che finalizzate ad affrontare, in modo ancora più energico, il problema dell’immigrazione incontrollata, Fratelli d’Italia – ha concluso Porcu - lotterà in Parlamento per impedire questo ennesimo schiaffo al paese”.

(Immagine tratta da Fb)