E’ stato fermato dalla Polizia nel pomeriggio di ieri ad Ancona Baye Adil, 29enne marocchino domiciliato in Villasor, considerato ai vertici di un gruppo criminale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si occupava di procacciare all’organizzazione stranieri di nazionalità marocchina alla ricerca di documenti falsi. In un primo momento, il 29enne aveva trovato rifugio a Pesaro, e successivamente ha raggiunto Ancona, dove è stato intercettato e fermato. E’ ora rinchiuso nel carcere di Ancona.

L’arresto rientra nell’attività investigativa, avviata nel mese di dicembre e finalizzata a contrastare il massiccio flusso migratorio che dall’Algeria giunge sulle coste sarde, che ha permesso di identificare un nucleo di fiancheggiatori, che stabili su tutto il territorio nazionale, fornivano ai loro connazionali la necessaria assistenza per giungere in Italia, falsi documenti da utilizzare per circolare liberamente con la prospettiva di raggiungere altre nazioni europee e, in alcuni casi, si occupavano di accompagnarli oltre frontiera.