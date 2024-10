Nella giornata di ieri Fausto Piga (Fratelli d’Italia) ha giurato come Consigliere regionale della Sardegna. Il Sindaco di Barrali ha preso il posto di Paolo Truzzu che, nei giorni scorsi, ha rassegnato le proprie dimissioni dopo l’elelzione a Sindaco di Cagliari.

“Un ruolo prestigioso e di responsabilità, un traguardo che non ho raggiunto da solo, ma grazie al sostegno di tante persone che hanno creduto in me.

Senza il particolare aiuto della Trexenta e del Parteolla sarebbe stato difficile solo immaginarlo”, queste le sue parole scritte sulla sua pagina Facebook di Piga.

“Voglio ringraziare – ha aggiunto – ancora una volta chi ha scritto nella scheda “Fausto Piga” lo scorso 24 febbraio. Voglio dire grazie a chi pur non votandomi avrebbe voluto farlo. Voglio dire grazie a chi è stato sempre sincero e leale con me.

“Fare il rappresentante del territorio in cui vivi e della Sardegna tutta è quanto di più bello possa capitare. Vi prometto che svolgerò il mio mandato con passione, entusiasmo e spirito di servizio per dare il mio contributo alla risoluzione delle problematiche e vertenze che attanagliano da troppo tempo la nostra isola. Accontentare tutti – conclude Piga – sarà impossibile, ma la volontà non mancherà mai”.