Un simpatico vecchietto col cappello e gli occhiali da sole che si fa un selfie davanti al Poetto. Questa è l’immagine della campagna che il marchio di moda sardo Chessa Lab ha lanciato per l’estate 2018 per invitare tutte le persone a condividere i migliori momenti delle proprie vacanze con indosso una maglietta del brand.

Un’iniziativa in linea con altre campagne svolte in passato dallo stesso marchio, sempre ironiche, alternative e con sfondo le bellezze della Sardegna. La storia del brand che come logo ha il volto di “Nonna Jolanda”, la vera nonna del fondatore Renato Chessa, racconta di un sogno trasformato in vera realtà imprenditoriale, con i prodotti del marchio ormai presenti in tutti i migliori negozi dell’isola e sempre più apprezzati anche in Italia e all’estero.

“Riceviamo tante dimostrazioni di affetto e gradimento dai nostri fan e per quest’estate abbiamo deciso di premiarli per aver scelto non solo di vestire i nostri capi, ma soprattutto la filosofia che ci sta dietro – ha detto Renato Chessa, stilista del brand Chessa Lab. “Questo è solo un piccolo gesto per coinvolgere le migliaia di persone che vestono capi che raccontano un legame forte con la Sardegna e la sua anima unica e autentica.