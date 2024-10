“Tante regole da rispettare e misure di distanze per ristoranti, parrucchieri, ambulatori e via dicendo. Tante difficoltà e spese da affrontare per chi deve ripartire con la propria attività...e poi? Esci un pomeriggio e vedi questo. Dove sono i distanziamenti da rispettare? Questi non sono assembramenti?”.

Questa la segnalazione di un nostro lettore.

Le foto in basso, da lui inviate, si riferiscono a ieri, 23 maggio, primo sabato post lockdown.