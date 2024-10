Con una lettera inviata all’Amministratore dimissionario di Abbanoa spa, all’Assessore regionale dei lavori pubblici e ai sindaci sardi, Anci Sardegna chiede di valutare la necessità e l’urgenza di una convocazione dell’Assemblea dei soci volta discutere della situazione generale e in particolare nella Fase 2 da Covid19 della Società Abbanoa spa.

“Abbanoa Spa - scrive Deiana - è la più importante società pubblica della Sardegna e, in un contesto di rilancio, può dare grande impulso all’economia locale in un momento di serie difficoltà sociale. Servono scelte forti e indirizzi chiari che solo da un franco dibattito fra i Soci possono scaturire”.

“Esistono - aggiunge il Presidente di Anci Sardegna - forti problematiche sulla governance, sulla sostenibilità del bilancio, sulla gestione del personale, sui rapporti con i soci e coi clienti, sull’impulso per la realizzazione di opere piccole e grandi”.

Deiana rimette alla valutazione dei sindaci i percorsi possibili per una veloce convocazione dell’Assemblea dei soci che ritiene non più rinviabile per discutere delle strategie di ripartenza e di ciò che può fare la Società Abbanoa spa per dare impulso all’economia sarda”.

“Attendiamo una presa di posizione della Regione e di Egas”, conclude Emiliano Deiana.