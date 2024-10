Appuntamento domenica 29 aprile alle 10 a Corongiu, nel territorio di Sinnai, dove è strettissimo il rapporto tra ambiente e qualità dell’acqua. Abbanoa e Legambiente organizzano una visita guidata gratuita al potabilizzatore e ai laghi artificiali con un percorso suggestivo immerso nella natura.

L’iniziativa, come ogni anno, era stata organizzata a marzo in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua: le forti precipitazioni avevano costretto a rinviare l’appuntamento. D’intesa con Legambiente, associazione ambientalista con la quale Abbanoa porta avanti da anni importanti progetti di educazione ambientale sul tema dell’acqua (Impianti aperti e il programma nelle scuole “Dieci in Condotte”), l’escursione a Corongiu è stata nuovamente programmata per questa domenica con partenza alle 10 dall’ingresso del potabilizzatore.

L'escursione a piedi seguirà un itinerario che comprende sia la parte storica che la visita al vivaio comunale ed al Lago Alto. Nel 1867 si inaugurò la diga di Corongiu, nel territorio di Sìnnai, per l'approvvigionamento idrico della città di Cagliari. L'opera fu la prima di quel genere in Sardegna e avviava a soluzione il problema del soddisfacimento della millenaria sete di Cagliari. Quella prima diga non c’è più, ma nel corso dei decenni ne sono sorte altre due: le acque vengono trattate in un impianto di potabilizzatore che serve alcuni centri vicini.

Il numero dei partecipanti è limitato. Per effettuare l’escursione è necessario prenotarsi inviando una mail all'indirizzo progetti@legambientesardegna.com oppure chiamando il numero 393/9345150 - Rosella Manconi (Legambiente Sardegna).