L’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (ADM) Direzione Territoriale della Sardegna, in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, organizza, presso la sala Ex Convento della Città Metropolitana di Cagliari, viale F. Ciusa, n°21, dalle 17 alle 19, un convegno dal titolo: “Fare Rete per contrastare la violenza di Genere”.

"La violenza di genere - sottolinea l'ADM - è un fenomeno complesso che coinvolge tutti gli ambiti della vita delle persone e delle istituzioni che a vario titolo sono chiamate ad intervenire: sociale, psicologico, economico, giuridico, di protezione e tutela dei minori, di sicurezza sociale. Proprio per questa sua complessità e specificità richiede di essere trattato in maniera efficace attraverso un intervento coordinato e congiunto delle forze chiamate a contrastarla".

In quest’ottica ADM sostiene le iniziative rivolte a contrastare la violenza di genere, attraverso la formazione dei suoi funzionari, il Comitato Unico di Garanzia, ponendosi come interlocutore tra il secondo e terzo settore. Numerosi i progetti promossi dall’Agenzia: adesione alla campagna nazionale di sensibilizzazione Posto Occupato, attivazione dello Spazio di Ascolto Virtuale, attivazione di tutti gli strumenti a tutela delle lavoratrici e lavoratori, con il CUG e i Consiglieri di Fiducia.

Durante la serata saranno presenti esponenti del mondo politico, dell’Associazionismo, delle Forze di Polizia e dell’Ordine degli Avvocati.

Da Alessandra Zedda, Associazione Divieto di Femminicidio, a Silvana Maniscalco, Donna Ceteris, dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari, Viviana Lantini alla Consigliera di Parità della Città Metropolitana Cagliari, Susanna Pisano.

L’Avvocato Valeria Aresti, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Assemini, Giulia Berardinelli, parleranno delle loro esperienze con le donne che denunciano atti di violenza.

Dopo i saluti istituzionali del Direttore Territoriale ADM, Roberto Chiara, Il Direttore della Dogana di Cagliari, Gaetano Capodiferro e la Presidente del CUG ADM, la funzionaria ADM, Marzia Gherghi, illustreranno le azioni poste in essere dall’Agenzia Accise Dogane e Monopoli nel corso degli anni.