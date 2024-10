Il Sardinia Film Festival apre le porte ad altre manifestazioni che perseguono lo scopo di un progetto culturale comune. Nei giorni scorsi, infatti, la rassegna del Cineclub di Sassari ha accolto ad Alghero i rappresentanti di Skepto, in particolare l’organizzatore Sergio Stagno.

“Sono contentissimo di essere qui – ha dichiarato Stagno -. Ho trascorso diverse giornate e visto una selezione di corti magnifici, il clima che si respira è meraviglioso e amichevole, molto simile a quello che cerchiamo di trasmettere con lo Skepto, e questo forse è uno degli aspetti che ci unisce. Un modo di stare insieme, di condividere e soprattutto, di cercare dei momenti di incontro tra artisti, pubblico e staff. Questo rapporto deve continuare per portare a relazioni ancora più forti. Insieme si conta di più sia a livello nazionale che europeo e questo non può che far bene al cinema sardo”.

Sulla stessa linea anche il direttore artistico del Sardinia Film Festival, Carlo Dessì, che ha voluto rimarcare la necessità di stringere, tra festival di qualità, una forte collaborazione per la diffusione della cultura cinematografica in Sardegna, indirizzata verso il sostegno delle nuove generazioni di filmakers piuttosto che sull’enfasi per il red carpet.

Nell’incontro con il presidente Angelo Tantaro e la project manager Marta Manconi, è emersa la priorità di una strategia comune in grado di valorizzare la formazione del pubblico, al quale si intendono fornire, attraverso l’arte, gli strumenti utili per una comprensione della società contemporanea.